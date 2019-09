J'espère que la promesse sera tenu, c'est toujours l'élément qui est négligé dans les jeux.....L'échelle des niveaux semblent beaucoup plus larges dans Part II, cependant, avec les banlieues de Seattle qui abritent ce décor offrant un grand espace de jeu large et ouvert. C'est une scène où les armes à feu sont rares et où l'on est forcé de compter sur le corps à coprs et quelques flèches pour l'arc, et cela met l'accent sur le dynamisme des rencontres, les ennemis se déplaçant pour vous flanquer et l'objectif étant de tirer le meilleur parti de l'espace disponible lorsque vous les prenez un par un.Naughty Dog a également augmenté la brutalité de la lutte pour votre vie d'une autre manière, plus thématique : Chaque ennemi humain dans le jeu est nommé, de sorte que les personnages s'appellent souvent par leur nom lorsqu'ils discutent de tactiques ou donnent des ordres. Tuez quelqu'un, et leurs amis crieront leur nom dans l'angoisse. Il en va de même pour les chiens ; il semble que vous entendrez beaucoup de cris douloureux de la part des propriétaires de chiens lorsque vous tuerez leurs compagnons dans la Part II. Entendre vos ennemis réagir dans la douleur émotionnelle (en plus de la douleur physique) est un ajout qui, selon M. Newman, met l'accent sur l'axe thématique central de la série - et c'est censé être troublant.