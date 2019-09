Avis : ExcitantMettant en scène un personnage d’Ellie aux motivations bien plus sombres que dans le premier épisode, The Last of Us Part II défriche les terres du AAA organique et impressionne de maîtrise sur son sound design et ses animations. Sa violence décomplexée lui vaudra sans doute quelques volées de bois vert d’une partie du public, mais elle n’est pourtant jamais gratuite tant les mécaniques de jeux viennent ici servir un propos lui aussi violent, et dont l’écriture mature a pour l’instant su nous convaincre pendant les trois heures de jeu proposées. Sans réellement surprendre sur sa forme, le titre marque d’emblée par sa volonté de proposer une expérience bien plus intense en terme de prise en main et d’ambiance, habillée de nombreux détails qui viennent en enrichir considérablement le fond. Suffisant pour faire de The Last of Us Part II un chef d’œuvre ? Cette première prise en main nous rend certes optimiste sur la question, mais il faudra se montrer patients pour la réponse définitive, attendue en février prochain.Bref, vivement cette bombeattention par contre la vidéo je l'ai pas regarder mais je pense qu'elle peut spoil un peu surtout au niveau des environnements, à vos risque et péril !