- L’ensemble du contenu des patchs CYPES 1.0 + Bundesliga pour la version CYPES 2.0 COMPLÈTE.- 100% des équipes nationales patchées : Vrais maillots, vrais noms des joueurs, de nombreux effectifs actualisés, noms des entraîneurs, noms + attribution des stades, banderoles- Ajout de 4 nouvelles équipes dans « Autres Europe » : Etoile rouge de Belgrade, Red Bull Salzburg, Malmö FF, APOEL Nicosie : Effectif 100% crée et à jour, vrais noms des équipes, logos, maillots, noms des entraineurs, noms + attribution des stades, clubs rivaux, banderoles- Quelques corrections mineures ont été effectués pour le contenu du patch CYPES 1.0 & Bundesliga.Vous devez installer la mise à jour en direct avant d’installer le patch en version complète. Pour la version mise à jour, ce n’est pas nécessaire mais recommandé afin d’actualiser les entraîneurs (ne cochez pas les deux cases pour actualiser les effectifs de clubs ou de nations.)Les équipes nationales patchés avec les vrais noms des joueurs ne fonctionnent pas en ligne, car le jeu utilise la base de données par défaut pour les joueurs. Seul les maillots sont visibles en ligne.

posted the 09/26/2019 at 02:20 PM by ioop