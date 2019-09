Divers

Bonsoir à tous et à toutes.Je me présente , je suis Ozymandia et je suis sur Gamekyo depuis presque 10 ans surtout en tant que membre de la majorité silencieuse me disant que je préférer lire les articles que de participer aux différentes discussions et débats qui animent le site.Les choses finissent par changer et j'ai décidé d'ouvrir mon blog et de participer plus activement sur GK.La raison principale qui me motive est que je désire écrire un roman , c'est un projet qui me trotte dans l'esprit depuis 2011 lors de mes années lycée (que le temps passe vite) je souhaiterais partager avec vous ce projet et obtenir vos avis aussi bien positifs que négatifs et me permettre de l'améliorer. J'ai actuellement 3 tome en tête et le premier tome est déjà écrit sur papier il faut maintenant que je le tape au propre sur l'ordinateur.Le titre de mon Roman est Noor Filistine et je ferais très bientôt un article pour vous en parlez plus en détail.Sinon en ce qui me concerne je suis tout comme beaucoup d'entre vous je pense un fan de jeu vidéo (mon jeu préféré restera à jamais Final Fantasy X premier RPG que j'avais fais de ma vie et il m'a marqué) En ce moment je suis sur Spider-man PS4 des que j'ai du temps libre et vraiment le résultat est époustouflant.J'aime aussi les manga même si en grandissant cette tendance à diminuer je regarde surtout One piece qui est mon manga préféré et shingeki no kyojin en ce moment.Voila pour les présentations en vous remerciant de m'accueillir parmi vous.