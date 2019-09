Enfin, Take-Two a déposé un nouveau logo pour le développeur Hangar 13, mentionnant toutes ses divisions, de quoi imaginer que le studio est impliqué dans le développement d'un Mafia IV, et qu'il referait parler de lui prochainement. Affaire à suivre.

Mais voilà que Take-Two Interactive, maison-mère de 2K Games, a déposé il y a quelques semaines le mot « Mafia » aux États-Unis, avec une typographie inédite pour la série, laissant penser à un quatrième épisode. Mais la firme ne s'arrête pas là et a également déposé une seconde fois le mot « Mafia », mais avec une police qui est la même que pour les deux premiers opus cette fois. Mieux encore, un troisième dépôt mentionne carrément Mafia II, avec le logo officiel du jeu. Pour le coup, une version remastérisée de ce second opus avec Vito Scaletta semble inévitable.

Après deux épisodes très réussis, 2K Games a confié le développeur de la série Mafia à Hangar 13, résultant d'un troisième opus loin d'être aussi bon que ses prédécesseurs. Le studio a d'ailleurs licencié des employés, mais ouvert une nouvelle division à Brighton quelques mois plus tard. Depuis, la licence reste discrète.

