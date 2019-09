Un jeu que je suis de près depuis son annonce à l'E3 ^^ ! Et après Outer Wilds, je dois dire que Annapurna Interactive nous gratifie d'une nouvelle petite perle avec ce Sayonara Wild Hearts, disponible en exclusivité sur Nintendo Switch (et no Switch Lite).Bref, hâte de continuer mes parties pour donner un avis plus détaillé sur ce jeu