la promesse que dégage le trailerun système de camps ? des missions annexes ? l'aspect survival encore plus poussé, parti pris glauque/gore assumé ? des animaux ?Evidemment ce qu'on peut confirmer c'est cette gifle dans la gueule à tous les niveaux.Une belle mise en bouche de ce qui attend sur next gen....

Who likes this ?

posted the 09/24/2019 at 09:51 PM by beppop