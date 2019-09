J-music

Instant hommage, anime/manga et JPOP."Dan dan kokoro hikareteku" ou encore "Don't You see" (DB GT)"My friend" (Slam Dunk)Parmi d'autres se sont des chansons écrites et interpretés par la défunte Sakai Izumi (decédé en 2007) de Zard du label Being.En ce mois, le jeune groupe de fille Sard Underground lancée par le meme label Being, rend hommage a cette grande artiste avec un premier album hommage à Zard.Critique mitigé par les fans au Japon, notamment en terme de performance vocale. En ce qui me concerne, pourquoi pas, je suis plutot ravi dans le sens que ces jeunes fille feront peut etre connaitre a la jeune generation les belles chansons de Zard.Allez bonus de la version anglaise