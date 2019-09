Paru sur le PlayStation Blog :



MODE CLASSIQUE :



Le mode classique permet aux joueurs de se concentrer sur les commandes à donner au combat sans devoir esquiver et bloquer en temps réel.



Lorsque vous rejoignez un combat, une jauge (nommée ATB, un petit clin d’œil au système Active Time Battle du jeu original) se remplit automatiquement. Une fois les jauges remplies, vous pouvez effectuer des commandes en dépensant des charges. Par exemple, vous pouvez lancer une attaque spéciale, une magie ou encore utiliser un objet. C’est vous qui décidez.



Le mode classique est idéal pour les joueurs qui préfèrent se concentrer sur la tactique et la stratégie au combat plutôt que sur l’action. Et il est également idéal pour les nostalgiques des RPG à menu comme le jeu Final Fantasy VII d’origine.

INVOCATIONS :



Les invocations étaient une partie importante du jeu et, dans Final Fantasy VII Remake, elles sont de retour et encore plus belles que jamais.



Les invocations sont de puissantes créatures que l’on peut appeler à l’aide au combat. Au TGS, le producteur de Final Fantasy VII Remake, Yoshinori Kitase, nous a montré les premières images de l’emblématique esprit du feu, Ifrit.



Il nous a également expliqué comment fonctionnaient les invocations dans le jeu. Chaque héros peut s’équiper d’une matéria d’invocation. C’est grâce à cet orbe puissant qu’ils pourront appeler l’une de ces redoutables créatures au combat.



Lorsque vous êtes équipé d’une matéria d’invocation, une jauge spéciale se remplit peu à peu. Lorsqu’elle est pleine, votre héros peut invoquer l’entité pour qu’elle se batte un moment à ses côtés.



Ifrit se bat indépendamment, mais vous pouvez aussi lui ordonner d’utiliser des compétences spéciales et, une fois le compte à rebours écoulé, il déchaînera son attaque ultime : Hellfire !

MINI-JEUX :



La bande-annonce de Final Fantasy VII Remake du TGS nous a également montré un nouveau mini-jeu.



Les fans se souviennent peut-être du mini-jeu de flexions dans l’ancien Final Fantasy VII. Cette nouvelle version est similaire à la version classique et nécessite de saisir une suite de commandes spécifiques pour gagner contre des adversaires vêtus de lycra.