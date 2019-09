Leur fille adoptive de 6 ans était en réalité une naine sociopathe de 22 ansElle a essayé de nous tuer !" Une mère américaine, qui a adopté en Floride une fille ukrainienne âgée de 6 ans, est accusée, avec son ex-mari, d'abandon, mais elle affirme à la presse britannique que sa "fille" est une sociopathe atteinte de nanisme. Natalia avait en réalité 22 ans et elle se faisant passer pour un enfant.Ce faits divers contient tous les éléments d'un film d'horreur : un couple américain, Kristine Barnett, 45 ans, et aujourd'hui son ex-mari, Michael Barnett, 43 ans, adopte en Floride Natalia Grace, une adorable petite fille née en Ukraine, mais il découvre plus tard qu'elle est tout simplement une sociopathe adulte se faisant passer pour un enfant. Quand la réalité dépasse la fiction...