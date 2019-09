Sony, Microsoft, Google Stadia, Ubisoft ou encore Supercell sont désormais réunis sous la bannière "Playing for the Planet Alliance" ("jouons pour une alliance de la planète"). Les 21 groupes signataires, qui cumulent une audience de quelque 970 millions de joueurs dans le monde, se sont engagés à prendre une série de mesures en réponse à la crise climatique. Microsoft va par exemple poursuivre ses efforts pour passer à la neutralité carbone, notamment en produisant 825 000 consoles Xbox neutre en carbone et en réduisant de 30% les émissions de sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2030. Le constructeur va également sensibiliser les joueurs via l'initiative "Build a Better World" dans Minecraft.



De son côté, Ubisoft fera produire son matériel dans des usines écologiques, Sports Interactive va proposer un packaging sans plastique pour Football Manager 2020 et Google Stadia va financer un programme visant à intégrer une forme de "sensibilisation aux gestes écologiques" dans le gameplay de nos jeux. En combiné, ces initiatives devraient permettre une réduction des émissions de CO2 de 30 millions de tonnes d’ici dix ans, selon le communiqué des Nations unies pour l'environnement. À noter l'absence de Nintendo, que Greenpeace a déjà épinglé par le passé dans son classement des entreprises high-tech les plus écologiques.

Les membres de l'initiative Playing for the Planet Alliance :



Creative Mobile, E-Line Media, Google Stadia, Green Man Gaming, iDreamSky, Internet of Elephants, Microsoft, Niantic Inc, Pixelberry, Reliance Games, Rovio, Space Ape, Sports Interactive, Supercell, Sony Interactive Entertainment, Strange Loop, Sybo, Twitch, Ubisoft, WildWorks, Playmob.