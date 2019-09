Ce soir 22 heures internet cessera de fonctionner.Bon sinon, quelles sont vos prédictions pour ce soir ou vos espérances, personnellement au-delà de TLOU 2, j'aimerai vraiment qu'on WiLD redonne signe de vie, pour de bon je veux dire, avec des images.Sly cooper, quand tu veux.Ghost of Tsushima j'y crois moyen, je pense plutôt que Sony va vouloir garder cette cartouche de côté et en faire le fer de lance de la PS5 (toute en sortant sur PS4) et révéler la prochaine séquence de gameplay à l'E3.The last of us Part 2 est déjà énorme en terme d'annonce, m'enfin si il y est tant mieux !