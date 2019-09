Dans une nouvelle interview conduite par PlayStation Asia, qui s'est déroulée pendant le Tokyo Game Show 2019, Shuhei Yoshida a fait une révélation sur le genre de talents qui pourraient rejoindre la famille de studios First Party.



"Dans le futur, il est possible que des développeurs asiatiques nous rejoignent, et lorsque cela se produira, ce serait intéressant de commencer à réfléchir à la création de jeux pour le marché asiatique également."