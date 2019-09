Dans un communiqué, 2K Games vient de dévoiler quelques chiffres intéressants sur le lancement du titre de Gearbox Software. Ainsi, en cinq jours, Borderlands 3 s'est écoulé à 5 millions d'exemplaires, soit 50 % de plus que Borderlands 2 sur la même période, ce qui fait déjà de lui le jeu au meilleur lancement de l'histoire de 2K Games. Autre chiffre intéressant, pour les ventes du produit comme pour l'état actuel du marché, 70 % d'entre elles ont été réalisées en numérique, via les plateformes de téléchargement, le texte officiel mentionnant même des ventes « incroyablement fortes » sur l'Epic Games Store, distributeur exclusif de Borderlands 3 en numérique sur PC. Avec ces 5 millions d'unités déjà écoulées, la franchise Borderlands dépasse d'ailleurs le milliard de dollars de recette.



Même ceux qui ne l'ont pas acheté en ont profité, car Borderlands 3 était le jeu le plus regardé sur Twitch à son lancement et se maintient dans le top 5 depuis dix jours, avec un total de plus de 14 millions d'heures de contenu déjà observées par la communauté. Vous l'aurez compris, le dernier-né de Gearbox Software est déjà un succès.