Ce n'est clairement pas le jeu qui exploite la Xbox One dans ses derniers retranchements, mais les qualités de Ori & the blind forest sont "ailleurs", comme la vérité.



On appréciera donc le travail de Moon qui a porté avec beaucoup de soin son titre sur Switch comme la vidéo plus bas le montre si bien.







Espérons un bon succès à ce titre qui le mérite (et en éspérant que Ori & the will of the wisps sera lui aussi annoncé plus tard "sur Switch" (et pourquoi pas sur PS4 aussi si MS arrive à trouver un accord avec le grand méchant Sony?)