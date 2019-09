Je ferai en sorte de vous proposer les dramas japonais & coréens qui vaut le coup d'être regardé. Par contre, ça arrivera quand ça arrivera ... au minimum une fois par mois, au max 2. En fait, je laisserai le temps aux personnes de regarder le drama que je propose avant d'en suggérer un autre.Vers qui se tourner lorsque l'on se retrouve accusé en ayant toutes les preuves contre soit ?Jang Hye Seong est une jeune avocate audacieuse, impertinente et assez hilarante. N'ayant pas la langue dans la poche, ses actions ne sont pas toujours à la convenance de tous. Son destin croisera un jour celui de Cha Gwan Wu, ancien officier de police plutôt sérieux et passionné au caractère misogyne devenu avocat.La vie ennuyeuse et dénuée de sens menée par celle-ci changera radicalement suite à sa rencontre avec Park Su Ha, un jeune homme de 19 ans ayant la faculté de lire dans les pensées.Ensemble, ils essaieront de résoudre les affaires laissées-pour-compte, particulièrement celles n'ayant que peu de chance de réussite.Dispo sur Netflix : https://www.netflix.com/title/80039909 Épisodes : 18Durée par épisode : 1hJe pars du principe qu'on regarde 1 épisode par jour (c'est ce que je fais), donc je vous laisse regarder les 18 épisodes, vous en avez pour trois semaines. Je vous le conseille fortement. Prochain drama fin octobre.

posted the 09/22/2019 at 09:14 AM by ioop