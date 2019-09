Mail reçu par les backers :



Dans la précédente mise à jour des récompenses de la version PC, l'option suivante pour la version PC (Epic Games Store) était annoncée:



« Si vous sélectionnez la version physique ou numérique, une option permettant de recevoir la clé Steam un an plus tard sera disponible." »



Les négociations avec Valve sont en cours, nous ne pouvons nous engager, à ce stade, en ce qui concerne la disponibilité des clés Steam.



Les demandes de clés Steam seront acceptées dans le cadre du sondage. Toutefois, il est possible que les clés ne soient finalement pas distribuées, en fonction des négociations avec Valve. Une annonce sera postée lors du résultat des négociations.



Nous nous excusons pour cette révision de l’option PC précédemment indiquée.