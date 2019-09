On aura bien digéré les annonces de MS (xbox inside) et de Sony (state of play ou playstation direct) du 24 septembre prochain lorsque SquareEnix va diffuser un livestream sur la version Switch de DQXI le 26 septembre au japon (veille de la sortie du jeu) afin de fêter la sortie de celui-ci.Comme pour les autres livestream, faudra pas s'attendre à grand chose d'intéressant concernant le jeu en lui-même (on sait déjà presque tout!). A dire vrai, ça risque d'être horriblement ennuyant.Si Yuji Horii sera bien présent, on annonce la présence d'un guest de choix en la personne de Masahiro Sakurai, un choix un peu curieux quand on sait qu'il n'est pas employé par Nintendo...Va-t-il annoncer des nouvelles infos concernant le personnage du Héros dans Smash Bros?Va-t-il nous inviter à jouer à Dragon Quest XI sur Xbox?Va-t-il annoncer son amour à DQXI S pour maximiser les ventes?Le suspens est évidemment insoutenable...Bref, rendez vous le 26 septembre pour les fans de l'aventure du Dragon.