Yakuza 6 : The Song of Life - Essence of Art Edition acheté 13,55€ (il est en promo à 14,99€ sur Rakuten).Je pense que cette version vaut 10/15€ neuf actuellement donc c'est un bon tarif.Yakuza 6, c'était mon jeu de l'année 2016, + de 50h de jeu (version JAP). Donc c'est la bonne occasion de le refaire en VOSTA en attendant la version JAP de Yakuza 7 en Janvier.