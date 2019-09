On apprend par le biais du bilan annuel de Digital Bros, la société mère de l'éditeur 505 Games (Control, Assetto Corsa, Portal Knights), qu'Epic Games a versé la somme de 9,49 millions d'euros à l'éditeur pour obtenir l'exclusivité du jeu du studio finlandais pendant l'équivalent de 12 mois.



Ce même document, disponible ci-dessous, insiste sur le fait que cette somme concerne bel et bien l'exclusivité Control et non les prochaines exclusivités, comme le jeu d'aventure Journey To The Savage Planet, soit une autre production signée 505 Games.



"Les revenus générés par la version PC du jeu vidéo Control étaient significatifs. Le jeu a été lancé le 27 août 2019, mais la structure contractuelle avec la plateforme numérique qui exigeait l'exclusivité de la version PC a permis la comptabilisation des revenus à partir de cet exercice." Digital Bros

Pour rappel, le développement de Control était évalué par le président de Remedy entre 22 et 30 millions d'euros, c'est-à-dire qu'Epic Games Store, en acquérant l'exclusivité du jeu, aurait remboursé pratiquement la moitié du budget du développement. Une somme colossale donc qui dépasse même ce que l'éditeur 505 Games a versé à Remedy pour devenir l'éditeur de Control, soit 7,75 millions d'euros.