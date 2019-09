Selon Strauss Zelnick, CEO de l'entreprise, ces nouvelles machines ne devraient pas représenter des pics financiers pour ce qui est du développement. Une estimation qui part du constat que les consoles actuelles reposent sur des architectures plus ouvertes, nécessitant moins d'adaptations de la part des studios. Des propos rapportés de la Goldman Sachs Communacopia Conference.



"Nous ne nous attendons pas à des changements du coût matériel pour cette génération. À chaque fois que nous avons une nouvelle technologie qui nous permet d'aller plus loin, les développeurs veulent en faire plus et ça peut coûter un peu plus cher. Mais selon nos estimations actuelles, il n'y aura pas de pic de coût. (...) La transition de la génération précédente à la génération actuelle n'a pas été coûteuse pour nous ou pour l'industrie. C'est vraiment la première fois que l'industrie subit une de ces transitions sans que personne ne dépose le bilan."



"Le monde a changé. Lorsque l'on pense à une sortie sur consoles, la version PC peut représenter 40% ou 50% de ces revenus. Il y a 10 ans, ce chiffre était de 1% ou 2%. Clairement, le monde change. Tous ces systèmes très fermés se transforment désormais en systèmes ouverts. Cela veut dire que le hardware ressemble plus à du hardware et moins à des machines destinées à taxer les softwares, ce qui est bon pour nous."