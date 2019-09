"Réalisé par le cabinet montpelliérain de l’architecte Philippe Rubio en échange d’un investissement de 12 millions d’euros, le studio Ubisoft Montpellier se présente désormais sous la forme d’un monolithe noir de 4500 m² avec six étages, ainsi qu’un toit-terrasse et plusieurs lieux d’échanges et d’activités comme un terrain de pétanque, un baby-foot, un jardin d’hiver ou encore une salle de yoga. Près de 350 salariés de 15 nationalités différentes travaillent d’ores et déjà dans les locaux, sous la direction de Guillaume Carmona, afin d’expérimenter des projets avec le cloud gaming et la réalité virtuelle ou encore finir le développement de Rayman Mini (Apple Arcade) et Beyond Good & Evil 2 (consoles et PC). D’ici 2021, Ubisoft Montpellier souhaite embaucher 150 nouveaux employés."