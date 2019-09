Bien que Death Stranding ne soit pas encore disponible, Hideo Kojima a déjà établi des plans pour son nouveau titre. Ainsi, le créateur a déjà prévu de produire plusieurs suites pour son bébé d’un nouveau genre, comme il n’a cessé de le répéter lui-même. Objectif avoué, faire de Death Stranding une toute nouvelle franchise. Il a ainsi confié à nos confrères de GameSpot qu’il était dans l’obligation de sortir des suites : "La plus grande difficulté quand vous créez quelque chose de nouveau, c’est de devoir créer une suite, puis une troisième version, sinon cela ne devient pas un genre." A la question de savoir combien de nouveaux titres il faudrait pour atteindre cet objectif, Kojima répond : "Au moins 1,5 voire 2, pour que les gens restent et soient au courant du genre."

Who likes this ?

posted the 09/20/2019 at 09:52 AM by gat