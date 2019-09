C'est ce que révèle en tout cas le site Star Wars News Net via un tweet, qui a été en capacité de découvrir en avant-première des objets promotionnels du film.



"Nous avons eu l'opportunité de jeter un coup d'oeil à de nouveaux articles de The Rise of Skywalker qui seront bientôt dévoilés. Cela semblera sans doute familier à ceux qui ont vu le leak promotionnel quelques mois plus tôt. La différence principale est qu'ils ont remplacé l'alien Klaud par Rose Tico, au-dessus de Finn"



Petite rumeur de ces derniers jours : Samuel L. Jackson ferait parti du casting.