Le prochain Inside Xbox vient d'être programmé pour ce mardi 24 septembre. Entre actualités, nouvelles entrées et éventuels scoops, nous serons bien évidemment présent au rendez-vous pour vous rapporter tout le contenu dans la langue de Molière. Nous savons que lors de cet Inside, les joueurs PC seront également à l’honneur avec le Xbox Game Pass. Microsoft nous réserve-t-il encore quelques surprises ? Rendez-vous mardi prochain et le lendemain pour la traduction de l'émission.

posted the 09/19/2019 at 06:27 PM