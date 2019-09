Stadia, la nouvelle plateforme de jeux en streaming signée Google, sera lancée dans le courant du mois de novembre, et les plus impatients pouvaient précommander une Founder's Edition avec un accès à Stadia Pro, un Buddy Pass, une manette Bleu Nuit exclusive, un Chromecast Ultra, un badge Fondateur et divers autres accessoires.



Mais comme vient de l'annoncer Google, la Founder's Edition de Stadia est déjà en rupture de stock dans de nombreux pays européens, comme la France et la Belgique, la firme invite donc les joueurs intéressés à se tourner vers la Premiere Edition, incluant une manette Clearly White, un Chromecast Ultra, trois mois de Stadia Pro et Destiny 2: The Collection.



Pour rappel, Stadia sera lancé en France dans le courant du mois de novembre 2019.