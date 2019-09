D'après un certain journaliste japonais (Zenji Nishikawa) SONY envisage un lancement concomitent de la PS5 et PS5 pro l'année prochaine, en fait Sony a bien senti une demande particulière pour le modèle haut de gamme de la PS4 et compte bien surfer sur ce succès et ce, dès le début de la génération cette fois, reste bien une question qui se pose sur les specs de la soeur cadette de la PS5 qui n'aura pas beacoup de marge de puissance, le mystère reste entier pour le moment.