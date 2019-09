Comme nous pouvons le voir avec le tweet de l'analyste ZhugeEX, l'E3 n'est plus le salon incontournable qu'il était dans le passé et trône même au dernier rang quand il s'agit de comparer le nombre d'entrées avec ses concurrents du monde entier. Bien conscient de la situation, l'ESA va bouleverser ses plans dès l'année prochaine afin de rectifier le tir.

Nos confrères de Gamedaily.biz, qui ont eu vent de ce qui s'est dit lors d'une présentation de l'organisateur aux différents acteurs de l'industrie, nous informent que le salon va changer son organisation au niveau de l'occupation des lieux et qu'une seule journée sera réservée à la presse désormais.



Aux côtés des stands traditionnels, nous devrions retrouver des lieux ou rencontrer des célébrités afin de réaliser des coups d'éclat. Dans l'exemple donné par l'ESA, les Lakers de Los Angeles jouent à un jeu vidéo de basket-ball et une célébrité participe à un tournoi. En ce qui concerne les visiteurs lambda, il devrait y avoir 10 000 pass de plus mis en vente afin de faire gonfler le nombre d'entrées.



Afin de populariser l'événement, de nouveaux partenariats avec des médias traditionnels tels que CNBC seront créés pour des émissions inédites et de nombreux influenceurs seront conviés sur place. Un système de Fast Pass pour le public répondrait également présent et un système dont le contenu reste à définir serait mis en place pour animer les files d'attente.



Impossible de savoir si tous ses projets se concrétiseront dès l'année prochaine, et si cela permettra au salon de ne plus se faire snober par Sony et Activision, mais il est intéressant de voir que les choses cherchent à bouger.