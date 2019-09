Lors d'une interview avec le site d'Inside Games, Shuhei Yoshida confirme bel et bien que la licence d'Insomniac Games sortie en 2014 sur Xbox One appartient désormais à Sony suite au rachat du studio le mois dernier. Mais il précise également que le portage PS4 pourrait tout de même avoir quelques obstacles juridiques à passer.



Concernant une éventuelle suite, ce ne semble pas être à l'ordre du jour selon Shawn Layden :



"Nous aimons ce qu'ils ont fait avec Spider-Man et Ratchet & Clank. Elles sont des séries vitales pour le présent et l'avenir. Nous sommes concentrés sur cela."