Rockstar Games rejoint la liste des développeurs disposant de leur propre launcher sur PC, ajoutant un nouveau client à télécharger par les joueurs.



Ressemblant assez à un Battle.net, le launcher Rockstar recherche tous les jeux issus du studio éventuellement installés sur le PC, et les ajoute à la bibliothèque. Egalement, il se connectera à Rockstar Social Club et mettra l'ensemble des jeux détectés à jour. En guise de bienvenue, tous les joueurs peuvent télécharger gratuitement Grand Theft Auto : San Andreas. S'ils le souhaitent, ils peuvent aller sur la boutique et acheter :



Bully : Scholarship Edition (9,99€)

Grand Theft Auto III (9,99€)

Grand Theft Auto V - Premium Edition (29,99€)

Grand Theft Auto : Vice City (9,99€)

L.A. Noire : L'Edition Intégrale (29,99€)

Max Payne 3 : Complete Edition (34,99€)