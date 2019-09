Pour le moment, j'en suis au niveau 18 pour un peu plus de 10h de jeu et je dois dire que le jeu est très bon. Je le fais en coop, mon perso est la Sirène et le sien est l'Assassin. Leurs compétences sont vraiment très intéressantes, tant la sirène peut projeter son esprit, immobiliser tant l'assassin peut déployer un drone, un hologramme qui fera aussi des dégâts et ranimer en cas de KO.



Le jeu m'a l'air bien plus grand, les zones sont plus vastes et plusieurs planètes s'offrent à nous. Un hub représenté par Sanctuary qui est notre vaisseau permettant de voyager de planète en planète mais aussi d'améliorer son skin, ouvrir le coffre en or etc.



Pour le moment, j'ai pas grand chose à pointer du doigt et mon pote est plutôt du même avis.



Je n'ai pas vu de post concernant ce jeu aussi, je suis assez étonné d'ailleurs.



Voilà ce que je relève pour le moment par rapport aux anciens :



+ On peut courir... OUAIS et franchement c'est cool

+ Les glissades même si j'en fais pas trop

+ On peut se téléporter à tous les points de TP + voiture (qu'on a utilisé)

+ Le loot pour tous



- Les menus sont lents (le point noir du jeu pour moi)

- Les objectifs ne sont pas très bien affichés sur la carte (parfois cela arrive qu'après avoir choisi sa mission qu'on ne sache pas où aller précisément. Il faut aller sur le planète même pour voir le point)



C'est pas un test, c'est juste pour relevé quelques points.



Et vous qu'en avez-vous pensé ?