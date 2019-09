Anecdotes

Autres:

Selon Mark Rein, vice-président d’Epic Games. Microsoft a doublé la mémoire RAM de la XBox 360 afin de faire tourner le jeu correctement. Le passage de 256 Mo à 512 Mo de RAM aurait coûté 1 milliard de dollars à Microsoft.Si les deux premiers épisodes ne sont jamais sortis en Allemagne ce n’est pas dû à une interdiction, mais à Microsoft qui n’a jamais soumis les jeux à l’USK, car ils savaient que les deux jeux n'obtiendraient pas la restriction d’âge visait dans ce pays (16+). De plus, les changements pour atteindre cet âge requis étaient trop importants. Finalement, Microsoft enverra à l’USK Gears of War 3 et sera le premier jeu Gears à sortir en Allemagne.Les Berserkers sont doublés par Dee Bradley Baker.Gears of War est le premier jeu à utiliser l’Unreal Engine 3, de plus ne s’agissant pas d’un épisode Unreal ni d’un jeu PC. Les premières démos techniques de l’Unreal Engine 3 utilisaient même des ressources de Gears of War plutôt que celles des jeux Unreal. Gears of War était en fait une grosse démo technique pour démontrer les capacités de l’Unreal Engine 3. Microsoft, impressionné par cette démo technique, est rentré en contact avec Epic Games afin qu’il développe ce jeu pour la XBox 360.Le jeu devait faire partie de la saga Unreal et s’appelait Unreal Warfare. Les premiers prototypes du jeu se concentraient sur des combats automobiles, mais plus le développement avancé, plus les développeurs voulaient faire un jeu brutal avec un système de couverture. S’éloignant petit à petit de ce qu’était Unreal, il a été décidé que ce prototype donnera une nouvelle licence.Pour une raison inconnue, les jeux ont un énorme succès au Mexique et en Amérique du Sud.Le Lanzor, a failli ne jamais voir le jour. En effet, ce n’est qu’après avoir modélisé la poignée de l’arme que les développeurs ont décidé d’y ajouter un fusil d’assaut devenant alors l’arme emblématique de la série. Après avoir vu cette arme, Microsoft aurait demandé sa suppression à cause de différences créatives avec Epic Games.À l'origine, Epic Games avait prévu de permettre aux joueurs de choisir le sexe de Dom, le transformant potentiellement en Dominique, mais l'idée a été abandonnée, car avoir deux sexes pour Dom aurait considérablement augmenté la longueur du scénario et limité le budget, de ce fait aucun personnage féminin n’est jouable avant Gears of War 3.Les joueurs qui ont piraté Passion Leading Army (un FPS développé par Epic Games Shanghaï) ont découvert des scripts de Gears of War 2 montrant alors que le développement était à un stade avancé.Comme le montre cette interview, Christopher Sabat a enregistré des lignes pour Marcus Fenix dans Gears of War 2 pendant la grève de 2007/2008 de la Writers Guild of America qui a affecté les syndicats de Los Angeles (ce qui a fait que le jeu a été transféré au Texas pour enregistrement vocal en raison de son environnement non syndical, contournant ainsi les problèmes liés au syndicat) jusqu'au retour du jeu à Los Angeles pour être enregistré après la grève.Le discours prononcé au début de Gears of War 2 devait à l'origine être prononcé par Hoffman, mais cette idée a été abandonnée lorsque les développeurs ont créé Prescott, le discours étant plus adapté à ce dernier.Jace passe d'une voix australienne dans son caméo dans Gears of War 2 à un rôle joué par Michael B. Jordan dans Gears of War 3.Si Microsoft a repoussé la date de sortie de Gears of War 3 de cinq mois, c’est tout simplement pour permettre à Epic Games de peaufiner le jeu. Ce report a également permis la sortie d’une bêta multijoueur qui leur a permis de prendre en compte les avis des joueurs.Les locust étaient censés avoir un type complètement différent de l'exécution Triple Punch dans laquelle ils arrachaient le bras de l'ennemi, puis le frappaient au visage avec, mais cette animation a été supprimé en raison de problèmes de temps dans Gears of War 2, mais a fait ses débuts dans Gears of War 3.À l'origine, Hoffman devait mourir dans Gears of War 3. Il devait venir avec Delta pour acquérir le sous-marin au lieu de Dizzy et il serait mort en le protégeant pendant qu'il naviguait vers Azura. Cependant, Karen Traviss considérait Hoffman comme l'une des rares personnes dans l'univers à avoir une perspective historique sur la série puisqu’il pouvait parler du monde avant la guerre.Lorsque vous jouez au mode “Beast” dans Gears of War 3, vous remarquerez qu'il y a cinq emplacements vides dans l'interface de sélection Locust. En effet, il y avait à l'origine 20 créatures jouables à choisir dans le mode. Les premières séquences bêta ont montré que le Grenadier Elite était jouable ; très probablement taillé pour jouer à l'identique du Savage Grenadier, il n'était donc pas nécessaire d'inclure les deux grenadiers. Les images ont également montré que les Broyeurs étaient également jouables à l'origine ; elles ont probablement été coupées parce qu'il était trop facile de s'asseoir à l'arrière des cartes et d'éliminer les humains à distance, car Beast encourage les joueurs à s'approcher de l'action. De plus, les broyeurs ne possèdent pas d'attaques en mêlée, donc ils n'ont aucun moyen fiable de tuer les unités Hero et les Onyx Guards. De plus, les Reavers étaient également jouables. Ils ont été coupés parce que les développeurs ont eu du mal à les placer sur des cartes plus petites et intérieures comme Checkout et Rustlung. Cependant, comme les Reavers sont très gros, il a probablement aussi été surpuissant puisque vous pourriez lancer des fusées au-dessus du paysage pour obtenir des attaques faciles tout en contournant les fortifications. Un autre mineur, mais le Kantus blindé Kantus a également été montré Dual Wielding Boltok pistolets dans les séquences bêta, mais a été remplacé par le pistolet Gorgone. Malheureusement, on ne sait pas quelles étaient les deux créatures supprimées.Gears of War: Judgment est le premier titre développé par un autre studio qu’Epic Games.Les rôles de Baird et de Cole ont été inversés normalement, Baird étant celui qui a été une ancienne star du sport.Il s’agit du premier Gears à utiliser le moteur Unreal Engine 4.Le jeu se passe 25 ans après les événements du troisième épisode et l’histoire du jeu se déroule seulement sur 24 heures.De nombreuses armes ont été ajoutés pour cet épisode comme: le buzzkill, le dropshot, l’EMBAR, l’enforcer et le Markza.À l'origine, il devait y avoir une trilogie de films basés sur la série de jeux, avec Marcus Fenix comme personnage principal.