Lors du Tokyo Game Show, nos confrères de Twinfinite ont eu une réponse claire à ce sujet de la part de Fumihiko Yasuda, producteur du titre : non. Mais, conscient que l'exigence extrême demandée par ce genre de titres, Nioh 2 intégrera des moyens d'aider les joueurs en difficulté :



"(Nioh 2) est un jeu dit Masocore (genre de jeu aux mécaniques complexes et à la difficulté élevée, ndlr), nous voulons donc que la difficulté soit la même pour tout le monde, même si vous pouvez voir des gens battre les boss sur YouTube ou ce genre de choses. (...) Pourtant, nous avons des choses pour aider les joueurs, par exemple les Benevolent Graves et le mode multijoueur à trois, et nous pensons qu'il s'agira de grands coups de pouce pour aider les joueurs à finir le jeu."



Ces Benevolent Gavres (tombes bienveillantes) sont des tombes que pourront activer les joueurs afin de déclencher un mode multijoueur asynchrone, facilitant la progression. Cependant, Yasuda a indiqué que si les joueurs disposeront bien d'un avantage en multijoueur, qui peut aller jusqu'à trois joueurs, le niveau sera légèrement relevé afin de compenser un minimum.