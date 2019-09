Disons qu'il y a un BT à proximité. Si vous n'êtes pas confiant pour pouvoir vous battre ou si vous voulez vous battre, vous allez devoir prendre les armes pour combattre le BT. Si vous ne le souhaitez pas, choisissez la route de montagne sans BT mais prenez un équipement d’escalade. Vous avez des choix comme celui-ci, dans ce nouveau jeu à monde ouvert

Quand je m'y suis habitué, j'ai eu du plaisir à lire mes documents préférés dans la salle privée avec ma musique préférée avant de commencer. Vous pouvez choisir vous-même l’itinéraire jusqu’à votre destination, j’ai donc délibérément évité de me rendre dans la zone de combat, mais je me suis tout de même préparé au cas où.

Kojima répondait à Ayako:BTs = Beached Things = les échouésUn BT est un esprit qui hante le monde des vivants (les fantômes noirs si vous préfèrez).Cela signifie, puisqu'il s'agit des BT qui nous mènes aux combats de boss, qu'on peut esquiver les combats de boss, tout en progressant dans l'aventure, de trois méthodes différentes :- En esquivant les BT (en contournant la zone à risque)- En s'infiltrant (en retenant son souffle)- En les neutralisant (plus risqué, car plus de chance de se faire repérer)Mais on peut éviter tous les affrontements (à priori).Vers la fin de la présentation du 1er gameplay, Kojima mentionne la possibilité de construire des autoroutes. Nous savons que les structures créées par les joueurs peuvent être construites avec le petit pont indiqué dans la présentation, mais il en existe un plus grand, plus loin dans le le fond, près du camp MULE. Aucune idée si cela fait réellement partie du monde du jeu et non construit par le joueur, mais si c'est le cas, j'imagine qu'un tel système joue un rôle important dans ce qui reste dans le monde de façon permanente pour tous et ce qui ne le fait pas. Plus il en a, plus il apparaîtra et deviendra un pilier dans le monde du jeu de chacun.Pour Infos dans le jeu on peut créer ces armes, son matériel, même ses véhicules.Les joueurs peuvent construire de grandes constructions ensembleUn exemple que nous voyons dans le gameplay est celui d'un pont, auquel les joueurs peuvent également contribuer. La personne qui a le plus contribué à l'effort aura son nom affiché à travers la construction.