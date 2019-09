Anecdotes



Le projet Eternal Darkness a d’abord débuté sur la Nintendo 64 et a été annoncé pour la première fois à l’E3 de 1999. Cependant, la GameCube commençait à faire parler d’elle et les développeurs ont finalement décidé de retravailler certains points du jeu afin de le sortir directement sur cette console.Un chevalier du nom de Joseph de Molay était jouable dans la démo de l’E3 2001. Ce personnage a été supprimé suite aux attaques du 11 septembre 2001, il est possible que son rôle ait perdu de l’importance au cours du développement.Une suite était prévue, mais suite aux échecs de Too Human, X-Men: Destiny et un procès d’Epic Games. Le studio ferme ses portes en 2014, il y a donc peu de chances de revoir le jeu ou bien une suite.À l’origine, le personnage Michael devait être un soldat qui a participé à la guerre du Golfe qui a fini par se reconvertir en pompier, de plus ce personnage devait finir par mourir, mais l’idée étant jugée trop déprimante elle est mise de côté.Des mauvaises fins étaient prévues. Ces fins devaient montrer ce qu’il se passait si le joueur perdait contre le boss final.Les développeurs avaient prévu que le joueur trouve les pages des chapitres dans n’importe quel ordre, mais Nintendo a demandé aux développeurs une structure plus linéaire.Le nom de famille Roivas est "Savior" écrit à l'envers.Si vous complétez le niveau de Karim avec peu de bon sens, vous obtenez une fausse fin où il vous dit d'attendre le prochain jeu Eternal Darkness. Il s’agit en fait d’une parodie de Legacy of Kain : Soul Reaver, qui avait une fin similaire.Le jeu a 40 effets de folie uniques.Le jeu fait beaucoup de références à l’univers de Lovecraft. L’inspecteur Legrasse au début du jeu possède le même nom que l’inspecteur dans L’appel de Cthulhu, le manoir de la famille Roivas est situé à Rhode Island, l’état d’origine de Lovecraft...Dans le jeu de la Nintendo 64, si vous réalisez toutes les cascades et passez à travers tous les anneaux dans une course en mode cascade de Dolphin Park vous permettra d’entendre des bruits de dauphins à votre arrivée, de voir tous les personnages de l’écran titre sur le dos d’un dauphin, mais aussi de chevaucher un dauphin dans la zone Dolphin Park dans le championnat si vous maintenez enfoncé le stick ou la croix directionnelle en choisissant votre personnage.Dans la version Virtual Console, toutes les publicités liées à Kawasaki et Fanta ont été remplacées par des bannières Wii et DS Lite.À l’origine, la version Nintendo 64 devait être beaucoup plus proche de Wipeout et F-Zero.Nintendo a ressorti le jeu sur l’e-Shop de la Wii U suite à la fermeture de l’application Wii Boutique en 2018.Avant de lancer le développement du jeu Haze, Free Radical Design travaillait sur un nouveau moteur de jeu nommé Haze. Le studio a passé énormément de temps à confectionner ce moteur et surtout la partie intelligence artificielle. Cependant, la partie concernant l’IA n’a jamais fonctionné correctement. À partir de ça, le studio commençait à avoir des difficultés financières et commença à travailler sur le jeu Haze qui connut un développement chaotique.Plusieurs bande-annonces ont été diffusés, mais certains éléments de l’histoire ont été supprimés, car le scénario du jeu n’était pas encore fixé.Free Radical Design voulait proposer un aspect tactique et une IA plutôt développée qui aurait pu permettre de commander les membres de Mantel ou les Rebels dans des combats en équipes. Malheureusement, le studio n’a jamais réussi à faire fonctionner cette idée et les développeurs ont fini par l’abandonner.Haze devait être la licence PlayStation capable de rivaliser celle de Halo, mais les mauvaises notes et les mauvaises ventes ont condamné la licence.Le portrait de Regina dans l’inventaire de la version japonaise est différent de la version américaine et européenne.Regina devait avoir un amant qui s’appelait Alex. Ce dernier devait être son supérieur au S.O.R.T. Ce personnage essayait d’embrasser Regina dès qu’il en avait l’occasion. Une fin secrète impliquant ce personnage a été supprimée suite à l’abandon du personnage.Paula devait à l'origine être la fille du Dr Kirk.À l'origine, il devait y avoir un officier supérieur qui intimidait Dylan.Le troisième jeu devait à l'origine se dérouler dans une ville infestée de dinosaures.Regina porte un fusil de chasse italien Franchi SPAS-12 dans la partie. Le même type de fusil de chasse a également été utilisé par le garde-chasse Muldoon dans le Jurassic Park.Capcom a annulé deux portages de Dino Crisis à destination de la GameBoy Color. Le premier était développé par le studio M4 le jeu devait retracer l’histoire du premier opus, mais avec une vue du dessus. Capcom aurait annulé le développement de ce portage afin qu’il se concentre sur le jeu Resident Evil: Gaiden.Le second portage était développé par Fluid Studios et était bien plus ambitieux. Le studio voulait recréer l’univers de Dino Crisis grâce à des sprites 2D et des décors précalculés afin de coller au mieux au jeu original.