Atrocement jouissif !Le charisme de Pennywise est particu-lièrement mis en valeur dans ce secondvolet comme si le fait que ses adversairessoient devenus grands le stimulait.Bis repetita… La figure du clown maléfique étant une garantie de frissons d’épouvante, sa reprise de service s’imposait. Elle ne manque pas d’efficacité.Si la suite de cette adaptation du roman culte de Stephen King est moins réussie que le premier volet, qui avait connu un succès phénoménal en 2017, elle fait tout de même très peur, de façon assez originale, et vaut carrément le coup.Andy Muschietti soigne l’esthétique de son film saupoudré de nostalgie et fait durer la peur dans ce récit redoutablement efficace malgré quelques longueurs.Handicapé par une durée ridicule, étouffé par un scénario incroyablement mécanique, "Ça : Chapitre 2" éviscère son atmosphère à coups d'effets numériques grossiers. Restent la belle performance de Bill Hader et une poignée de scènes dignes du cauchemar de Stephen King.la conclusion de "Ça" le diptyque filmique des années 2010 est un tunnel de passages obligés et d’invraisemblances qui transforme un joli conte d’apprentissage désespéré en soap aux enjeux asséchés d’avance, et révèle au grand jour, s’il était encore besoin de le faire, l’incohérence industrielle d’un premier film qui refusait de choisir entre la chronique grand public et l’exploitation horrifique bas du front.De retour aux affaires, Andy Muschietti manque cette fois d’une vision claire et ne parvient que rarement à trouver de nouveaux mécanismes pour instaurer le malaise - à l’exception de quelques scènes, dont la première, l’absence du chef opérateur Chung Chung-hoon se fait énormément ressentir.Le succès du chapitre 1, production hollywoodienne au budget raisonnable transformée en blockbuster mondial, a permis au réalisateur argentin de convaincre la Warner de le laisser faire ce qu’il voulait. Et surtout n’importe quoi.Un interminable pot-pourri de 2 h 50 qui a délaissé le léger charme 80's du premier volet pour un ton mêlant maladroitement humour, horreur et casting XXL. (...) Ça : Chapitre 2 échoue à poser la seule question nostalgique qui vaille lorsqu'il s'agit de Stephen King : "Les Etats-Unis, que sont-ils devenus ?"