En 2016 sous le pseudo de Rafe, j'ai spoilé à plusieurs d'entre vous la fin d'Uncharted 4. Se faire spoiler un jeu peut empêcher l'envie d'y jouer. Je tenais à m'excuser aux membres à qui j'ai envoyé ce message, ainsi qu'à la modération. Pour me racheter j'organise un concours pour vous faire gagner la version jeu de l'année de The Witcher 3 jouable sur GOG. Si vous souhaitez participer, dites-le en commentaire ! Après minuit aucun participant ne sera accepté.

posted the 09/13/2019 at 04:40 PM by phenomeneramen