En attendant le DLC L'Ascension de Skywalker et les autres ajouts de la fin de l'année, une très grosse mise à jour sera proposée ce mois-ci. Nommée Coopération, elle vient d'être datée au 25 septembre prochain et, comme l'indique son nom, elle introduira un mode coopératif inédit. Dans celui-ci, nous pourrons lancer des parties en PvE sur cinq planètes de l'ère de La Guerre des Clones et, suivant que nous soyons avec la République Galactique ou l'Alliance Rebelle, la dynamique ne sera pas la même.



Mais malgré son nom, ce patch ne se contentera pas de cet unique mode. Il apportera aussi le mode Action Instantanée, qui est tout simplement le mode solo demandé par la communauté de longue date. Toujours le 25 septembre, Star Wars Battlefront II accueillera le Commando Clone et la carte Felucia, map originale pensée pour le mode Suprématie Capitale. Tout cela sera bien évidemment gratuit, pour le plus grand bonheur de la communauté.



Sinon, tout le calendrier des événements de septembre a été officialisé, avec des parties sans vaisseaux en Assaut Galactique et Suprématie Capitale ce week-end, des pistolets lasers mis en lumière la semaine prochaine, de l'expérience triplée en coopération à la fin du mois, et de l'XP doublée dans tous les modes chaque mercredi.