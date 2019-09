PES 2020 pour 32,99€ neuf sous blister VFJ'attendais de tester la démo de Fifa, même si je sais que le jeu final peut être différent, le gameplay restera le même avec quelques ajustements ... J'étais un joueur Fifa, fifa 19 m'avait grave saoulé ...Ce fifa 20, au niveau du gameplay est identique à fifa 19 ... j'ai l'impression de jouer au même jeu, même conduite de balle, même frappes, mêmes arrêts ... Et OMG, c'est quoi ce système de coup franc, péno ??? Déjà que c'était bien pourri sur le 19, c'est encore pire là !! Ils ne peuvent pas faire un truc simple comme PES ?Après oui fifa au niveau du contenu, ça explose tout (au niveau des ventes également) !! VOLTA, FUT (je ne fais pas de FUT) etc ...Mais PES revient fort ... ça risque d'être un bon "combat" pour la next gen.Pour le gameplay, c'est PES !! Pour le contenu, fifa bien évidemment.Plus qu'à recevoir le jeu lundi ou mardi matin juste avant le début de la C1

posted the 09/13/2019 at 09:17 AM by ioop