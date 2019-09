Avec l'arrivé de Terry Bogard dans Smash Bros, on a malheureusement pu s’apercevoir à quel point il est inconnu par une très grande partie du (très) grand public...



Gamekyo étant censé regrouper la crème de la crème des joueurs de toutes horizons (je déconne un peu!), je pense que la plupart d'entre vous savez bien des choses sur "le loup légendaire".



Et pour les quelques malheureux qui ne savent rien de Terry Bogardo, voici une vidéo que je trouve assez bien faite (avec pas mal d'erreurs, l'auteur reconnait ne pas être très familier avec l'univers SNK!)



Le trailer de présentation de Terry dans Smash Bros à fait pleurer de joie pas mal de fans de la Neogeo car bien plus qu'un simple trailer, c'est un véritable hommage et sur ce point, la vidéo qui suit l'explique plutôt bien...



Bon visionnage







PS: L'anecdote sur Sakurai jouant à SF2 et KOF95 est vraiment très amusante (et vérifié au passage!)