Jeux Vidéos

Luxiere prétend être loyal envers Zack et le suivre jusqu'au bout. Cependant, il ne semble pas aussi fidèle que son autre ami, Kunsel, affirmant dans son dernier courrier électronique que s'il était autorisé à le prendre, il pourrait obtenir une promotion et utiliser sa "nouvelle autorité" pour aider Zack.

Kunsel est quelqu'un de décontractée qui se soucie plus de ses amis que de sa carrière. Il est fidèle à Zack et se vante d'avoir des connaissances privilégiées sur leur employeur, Shinra Electric Power Company. Kunsel est loyal envers Shinra, mais il est conscient des relations plus obscures de la société et ne fait donc pas confiance à sa position selon laquelle Genesis a été tué au combat. Kunsel se méfie des annonces de la société concernant Zack, et implique qu'il irait à l'encontre de Shinra si cela impliquait de protéger son ami.



(Luxière et Kunsel dispose du même chara-design dans Crisis Core comme vous le voir sur l'image)

Qui est ce nouveau soldat présenté dans le Trailer d'hier de? Quel est son nom ? Franchement je sais pas vous mais perso ce nouveau personnage est le point d’interrogation qui me chiffonne le plus depuis hier soir.Du coup je me suis amusé à rechercher dans la Franchise qui pourrait être ce gusse à la chevelure blonde bien élancé façon L’Oréal (voir image ci-dessus).Et je pense avoir trouvé ceci n'est que mon hypothèse.Dansnous avons en faite deux soldat qui ont une identité mais qui reste casqué tout le temps. Les cheveux de surcroît sa pousse bon mise à part si vous êtes chauve là je peux rien faire pour vousLes deux Soldat dont on ne vois pas le visage sont:Ce que l'on sait d'eux ?Les deux personnages sont des relations de Zack l'un très fidèle l'autre moins partant de ce postulat, je pense que notre ami à la crinière de lion puisse être Luxière d'ailleurs son nom irait parfaitement à l'image du personnage.Après je peux me tromper n'ayant pas joué à Crisis Core donc je ne connais pas leur personnalité si l'un est plus énergique que l'autre ? Par exemple il ce peut que Kunsel soit plutôt le plus flashy des deux personnages du coup Kunsel serait à considérer au regard du(que je représente pour référence) ?Que de question donc ? Mais pensez vous que je peux avoir raisons ou avez vous une autre hypothèse issu d'un autre jeu ? (Quid de Before Crisis ou de Dirge of Cerberus) ? Bref vos avis discutons !