Non, ne rêvez pas! Le grand méchant Sony (lol) ne laissera jamais un truc pareil se réaliser... a moins que Nintendo est aussi un grand méchant qui ne veut pas des personnages de son "meilleur" concurrent.



Par contre, durant les JGA (Japan Games Awards), c'est Sakurai qui à remis le prix du "game design" au directeur d'Astrobot, avant d'enfiler un casque PSvr et d'y jouer (sur le même mois, il te fait la promotion de la xbox et de la PS4)

vers 52m 50s:







Pour les prix, Smash Bros Ultimate en a raflé un paquet, mais voici les heureux élus:



METI Award (Ministry of Economy, Trade & Industry): Super Smash Brothers Ultimate



Game Designers Award: Astrobot



Special Award: Nintendo LABO



Global Award (Local Product): Super Smash Brother Ultimate



Global Award (Foreign Product): Red Dead Redemption 2



Best Sales Award: Super Smash Brother Ultimate



Award for Excellence:



Megiddo 72

Detroit: Become Human

Marvel's Spiderman

Super Smash Brothers Ultimate

Judgment (Judge Eyes)

Dragon Quest Builders 2

Resident Evil 2 Remake

Apex Legends

Devil May Cry V

Sekiro: Shadows Die Twice