Le spectre de ce bon vieux Don Mattrick vient de refaire surface aujourd’hui. L’information ne provient pourtant pas de l’ancien patron de la division Xbox, mais d’un développeur d’Electronic Arts qui a travaillé sur le tout nouveau NHL 20 qui sort cette semaine. C’est durant une entrevue menée avec la chaîne YouTube Electric Playground Network que William Ho s’est lâché, apportant l’affirmation suivante :



Il y a tellement de choses qui tournent en ce moment, nous essayons tout juste d’en capter l’essentiel. Nous avons des idées, j’ai des choses en tête, tout à l’heure je faisais allusion à la façon dont nous laissons les joueurs créer leur expérience de jeu personnelle. C’est quelque chose que la next-gen facilitera : plus de puissance, plus de données à stocker, toujours connectés à Internet, des temps de chargement incroyablement courts, donc nous allons prendre en compte tout cela.



Défaut de langage, précipitation, généralisation des habitudes de consommation actuelles ? Difficile à dire pour le moment mais ce qui est certain c’est que les principaux éditeurs du marché possèdent déjà de nombreuses informations sur les prochaines consoles qui débarqueront fin 2020. Au début du mois d’août Electronic Arts disait même être prêt pour les arrivées de la Xbox Scarlett et de la Playstation 5, avec sans doute un jeu Madden disponible dès le lancement de ces deux machines.