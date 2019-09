SkateBird va apporter un vent de fraîcheur dans la simulation de skateboard, en vous permettant d'incarner des oiseaux.



Ici tout se passe dans une maison où chaque recoin est propice à enchaîner les plus belles et sophistiquées figures possibles.



Avec en tête un oiseau sur un skate, vous devez vous demander ce que cela doit donner. Et bien sachez que le studio Glass Bottom Games a fait le nécessaires pour que que son soft soit le plus abordable possible avec un gameplay simple mais complet pour les plus exigeants des joueurs.



D'ailleurs preuve que SkateBird n'a pas laissé les gamers insensibles, il a réussi haut la main son financement participatif réunissant plus de 67 000$ (pour une demande de 20 000$). Grâce à cet engouement, de nombreuses options vont voir le jour tel qu'un mode Photo, un skatepark extérieur, la possibilité de caresser votre oiseau ainsi que des niveaux bonus.