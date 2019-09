Le 12 septembre, on verra les bases de Death Stranding avec une vidéo de 50 minutes (Strand Game). Le 14 septembre, on verra 30 minutes de gameplay d'une zone spécifique. Ce sera joué par Yoshiike. Le 15 septembre, ce sera une journée pour les fans avec le casting vocal japonais. Premier live demain à 8h40.

"Demain, je vais vous montrer un tiers d'une mission du jeu afin que tout le monde comprenne les fondamentaux de Death Stranding. Etant donné que nous ne pouvons pas rater la démonstration, et qu'il est difficile d'avoir une connexion internet stable, nous vous montrerons la vidéo de 49 minutes. Pour éviter de spoiler, j'ai édité la carte et les objets." Kojima-san a pris ses dispositions pour ne pas gâcher toute la surprise, mais il faut espérer que ce soit bien le cas.

Le Tokyo Game Show 2019 lancera les hostilités dès ce soir, très tard dans la nuit, et Death Stranding aura une place très importante durant ce salon avec 3 streamings. Néanmoins, le contenu était jusqu'à maintenant totalement secret, mais Hideo Kojima en a dit plus sur son compte Twitter.

posted the 09/11/2019 at 02:34 PM