Sans surprise, Star Wars IX sera l'occasion de retrouver l'empereur Palpatine. Cette info, on l'a connaît depuis la mise en ligne de la première bande-annonce de ce prochain épisode. On se régale déjà d'avance de retrouver Ian McDiarmid dans ce rôle culte.



Mais la grande surprise serait de retrouver Hayden Christensen, l'acteur qui incarnait Anakin Skywalker dans la prélogie. C'est en tout cas ce que laissent croire les rumeurs sur Internet. De son côté, Disney n'a fait aucun commentaire quant à cette éventualité. Mais les fans pensent que c'est plus que probable de le retrouver au cinéma dans cet épisode consacré à la famille Skywalker. Pourquoi ? La raison est simple : l'acteur a disparu de la scène médiatique depuis un petit moment et ce dernier devait participer à un panel de fans qui ne s'est pas passé comme prévu.

Hayden Christensen était censé être présent aux côtés de Ian McDiarmid lors d'un panel organisé à la FanX Salt Lake Comic la semaine dernière. Tous les fans de l'univers Star Wars étaient installés dans la salle, dans l'attente de retrouver ce fameux duo lorsqu'au dernier moment, la conférence a été annulée. Une annulation à la demande de Disney.



Il n'en fallait pas plus pour que les fans y voient là un indice de taille quant à la présence de Christensen dans L'Ascension de Skywalker. La rumeur dit que si Disney a demandé d'annuler ce panel c'est parce que la firme avait peur d'une possible fuite ou spoiler de la part de l'un des deux acteurs. Le studio préfère verrouiller le plus possible toute information concernant l'éventuelle participation de l'interprète d'Anakin dans ce dernier opus et créer la surprise sur grand écran en décembre prochain. Sauf qu'en agissant de la sorte, Disney semble avoir confirmé indirectement la présence de l'acteur dans cet épisode, 14 ans après la sortie de La Revanche des Sith.