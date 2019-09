Selon le directeur financier James Bell, 95% des 5700 boutiques exploitées par GameStop à travers le monde sont actuellement rentables. Ce sont visiblement les autres qui seront concernées par des fermetures durant cette année fiscale, mais également au fil des deux prochaines années. L'objectif : redresser les résultats du groupe, qui a accusé une perte nette de 415 millions de dollars sur le trimestre clos le 3 août. Une perte annuelle record de 673 millions de dollars avait déjà été enregistrée pour l'année 2018 / 2019 et plus de 120 employés ont été licenciés au mois d'août.



En janvier dernier, GameStop annonçait son échec pour trouver un repreneur. Micromania-Zing, qui possède près de 420 points de ventes dans tout l'Hexagone, avait assuré qu'aucune boutique ne serait fermée. Dans nos colonnes, le directeur général Laurent Bouchard tenait alors des propos rassurants sur l'avenir de l'entreprise française, qui compte désormais sur la vente à la fois de produits dérivés et de cartes prépayées pour contrebalancer un recul du physique. Pour l'heure, on ne sait pas si des magasins français sont concernés par ces 180 à 200 fermetures.

