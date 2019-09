Ce n'est pas grand chose. Et pourtant, cela pourrait être un petit bonheur de plus venant de la société d'Osaka. Le Tokyo Game Show que Romain et Rudy couvrent rien que pour vous accueille ce vendredi 13 septembre le BitSummit Roadshow, un événement dédié à la scène indépendante.On sait que des éditeurs comme CyGames, DANGEN ou encore Raw Fury y seront. Mais voilà que PlatinumGames s'en mêle, comme le studio l'a révélé sur Twitter :

posted the 09/11/2019 at 10:30 AM by nicolasgourry