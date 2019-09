Quelqu’un fera certainement un article plus propre, mais ce matin je viens de voir sur mon iPhone que Saint Seiya Awakening était installé.

Et bien, que dire, fan de la licence, enfin un jeux mobile à la hauteur

- bande son original et dés le menu OMG

- graphisme bien

- gameplay basique mais, l’es combo et attaque sont très jolie

- cut scène et animation de très bonne facture



Bref, après la mort d’arriane, sa fait du bien