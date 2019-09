Après avoir étudié la possibilité de sortir sur l'Epic Games Store, le studio a finalement décidé de rester sur Steam, et ce pour plusieurs raisons, qui ont été explicitées par Michael Schade, patron de Rockfish, lors d'une interview accordée à nos confrères de GamesIndustry:



"Nos fans hardcore sont sur Steam. Ils ont déjà dit 's'il vous plaît ne le faites pas. Nous n'en voulons tout simplement pas. S'ils ne le veulent pas, ils ne le veulent pas et plus de 100 000 personnes ont acheté Everspace en early access. Ils seraient en colère contre nous."

S'il reconnaît que sans Epic, Rockfish et Everspace n'existeraient pas, il indique que Steam dispose d'infrastructures idéales pour les développeurs indépendants :



"Valve dispose de loin de la meilleure plate-forme pour déployer un jeu en tant que développeur indépendant. Ils disposennt de loin les meilleurs outils et les meilleures communautés. C'est exactement ce dont nous avons besoin."